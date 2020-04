マスクにLEDディスプレイを忍ばせて。どんなメッセージにしようかな…

絵や文字が動きます!

日本は以前からずっとですが、今や新型コロナウイルスのせいで、海外でも医療用マスクを常用するのが当たり前になりました。でも「どうせ着けるなら面白いことをしよう!」と考える人もいるようで、布の内側にLEDディスプレイを仕込んだ女性が登場しました。

この方は、Oculusにてプロダクトデザインマネージャーを勤めるChelsea Klukasさん。マスクをもっとファッショナブルな方向で、他者に向かって社会的距離を呼びかける電光掲示板にしたのでした。

Yesterday's outing inspired me to make a more fashion-forward mask, with distance warnings and an equalizer effect responding to the sound of my voice. Also a goofy mouth graphic because why not? pic.twitter.com/URDfQhbovO