LGの最新スマホ｢Velvet｣の背面は、革とか布になるかも？

今の段階で言えるのは「ファジー」だってこと。

8世代も続いたGシリーズから脱却したLGは、新たに「LG Velvet」を発表しました。まだ実機が存在しない現段階で、何が明らかになっていて、どんなことが予想できるのか。LGが現在公表しているいくつかのヒントと、先週公開されたデザインプレビューに基づきながら、米GizmodoのSam Rutherfordが説明しています。

LGモバイルの刷新は、長い間遅れているようでした。そんななか新たに登場した「Velvet」は、少々"ファジー"。実機が明かされていない段階なので「曖昧」なのもそうですが、「毛羽立った」という意味でもファジーな印象がうかがえます。

構想でいうと Velvet のゴールは、自分の性格やトレンドに合ったデバイスの本質を捉えることにフォーカスしているようです。

まず注目したいのが、デザイン。「レインドロップカメラ」のほか、前面と背面の対称的な曲線、なめらかに流れるようなラインなど対称性が主な特徴になることがわかっています。

ツイッターでは、スマホ情報リークで有名なIce UniverseがLG Velvetがどのような見た目になるかについて投稿。それによると、ソニーXperia 1のスタイルにより丸みが加わったようにも見えます。

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP