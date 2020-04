背に腹は代えられない…!

新型コロナウイルスによるマスク不足で、救急救命士が命の危険にさらされている米国。その限りあるマスクを、消毒することですり切れるまで使える滅菌装置にFDAの認可が下り、稼働がスタートしました。

This decontamination of #N95 masks is happening today in one of our Battelle #CCDS Critical Care Decontamination Systems#ItCanBeDone#BattelleCCDS#inthistogether#flattenthecurve#PPEpic.twitter.com/m92nTiYhog