108MPカメラのEdge Plusだよね？ Motorolaが新製品ウェブ発表会を4月22日に開催

発表イベント(Event)ではなくイーベント(E-vent)です。

Motorola公式がTwitterで新商品発表イベントを告知。アメリカ現地時間の4月22 日午前11時開催、日本時間23日の午前1時です。もちろん新型コロナウイルスの影響がありますから、リアルイベントではなくオンライン発表会。

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG