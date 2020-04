NASA×スペースX、来月27日に有人ロケット打ち上げへ。米国内からの打ち上げは約10年ぶり

宇宙って書いて「そら」って読むのロマンチック。

NASAが、約10年ぶりとなる米国内からの有人ロケット打ち上げを、来月27日に行なうと発表しました。この打ち上げは、NASAがスペースXの宇宙船クルードラゴンを定期使用するための最終テストとなります。

NASAのジム・ブライデンスタイン長官は、4月18日に以下のツイート。

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica ?? pic.twitter.com/RINb3mfRWI