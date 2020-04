NBA選手らがコロナ支援金の寄付先を巡りゲーム『NBA 2K20』対戦！ 八村塁選手も参加

バスケ選手はゲームも得意?

NBAの現役選手たちが、ゲーム『NBA 2K20』を使った「NBA 2K プレイヤー・トーナメント」で対決し、その様子が米ESPNで4月4日から放送が開始されます。これには八村塁選手も参戦。そして優勝した選手が、新型コロナウイルス対策のための義援金1万ドルをどこに支援するのか決めることになります。

3月のこと、ユタ・ジャズの選手が新型コロナウイルスに感染したことを受け、NBAがシーズン中の試合を一時中止にすると発表していました。以降どんどん拡大する感染被害で、関係各者は何かしたいと考えていたのでしょうね。そこで辿り着いたのが、このトーナメントなのだと思います。

選手たちは、予め選択した8チームのひとつでプレイしますが、自分自身をアバターとして操るのであれば、さしずめ。テレワークならぬテレゲームってところでしょうか?

PR TIMESによりますと、使われるゲーム機はXbox Oneで、参戦するのは16名のプロ選手のみ。参加者にはブルックリン・ネッツのケビン・デュラントやアトランタ・ホークスのトレイ・ヤングなどがおり、ワシントン・ウィザーズの八村塁選手もその名を連ねることが書かれています。

デュラントが、対決する選手たちの表をリツイートしています。

この組み合わせは、ゲーム内に反映されている「NBA 2K」レーティングとNBA在籍期間に基づいたシード・ポイントに沿って決められたとのこと。あとは選手たちのゲームの実力に左右されるでしょうね。どんな好プレイ・珍プレイが飛び出すか見ものです。

日本で視聴可能な放映プラットフォームの詳細は後日発表とのことですが、放送スケジュールは以下の通りです。

< 1回戦 >

4月4日(土):

日本時間 午前8:00 – 午前8:30: 「NBA 2Kプレイヤー・トーナメント」開始直前番組

日本時間 午前8:30 – 午前9:30: デリック・ジョーンズ・ジュニア(16) vs. ケビン・デュラント(1)

< 準々決勝 >

4月8日(水): 日本時間 午前8:00 – 午後12:00

< 準決勝および決勝 >

4月12日(日): 時刻は後日発表

ちなみにですが、Yahoo Sportsでリポーターを務めているクリス・ヘインズ氏がこのトーナメントについてお知らせしているのですが、マイアミ・ヒートのアンドレ・イグダーラが、チームメイトの「デリック・ジョーンズ Jr. も参戦するのに、ゲーム内におらず、あとから追加された」と返信している、とNBAブログ キャサリンの幸せ(Catherine's Happiness)にありました。

If @TheRea1DJones ain’t in it then it’s rigged