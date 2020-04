新しいAirPods、来月出ちゃうの？ えっ！13インチMacBook Proもですか？

急展開多すぎやしません?

先日、iPad ProやらiPhone SEやらが発表・発売されたばっかりで、僕らのお財布が寂しくなっているタイミングでこんなこと言うのもなんですけど…。ひょっとしたら来月、次世代のAirPodsが出るかも知れません。いや、「かも」だよ「かも」。

情報の出どころは、Apple関連のリーク情報に精通しているJon ProsserのTwitter。

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.