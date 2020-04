古き良さ、でも最新。オールドポルシェで使えるCarPlay対応ヘッドユニット

旧車よ、よみがえれ。

ますます対応車種の広がるApple(アップル)の車載システム「CarPlay」ですが、もちろんレトロな旧車はこれに対応していません。しかしありがたいことに、ポルシェは公式にCarPlayに対応したヘッドユニットを発表しています。

「Porsche Classic Communication Management」はタッチディスプレイ搭載のヘッドユニット。ディスプレイサイズは、1DIN用が3.5インチ、2DIN用が7インチ。もちろん、BluetoothやDAB+といった最新の無線/ラジオ規格にも対応していますよ! 旧車に最新カーシステムが組み込めるというわけです。

ディスプレイを取り囲むように、2個のノブや6個のユニバーサルボタンを搭載。旧車のインテリアとの統一感を出しています。またUSBポートやSDカードスロットが用意されるなど、拡張性もバッチリです。

Image: Porsche via The Verge

Porsche Classic Communication Managementの対応車種は、1960年代から1990年代に製造されたポルシェで、2DIN用は996と986に対応。価格は1DIN用が1439.89ユーロ(約17万円)、2DIN用が1606ユーロ(約19万円)となっています…さすがにいいお値段。

サード製のCarPlay対応ヘッドユニットも投入されているのですが…

PR動画の「Old school, but still up to date(古き良さ、でも最新)」というキャッチフレーズを聞くと、やはり純正品という言葉には抗いがたい魅力があるなと思います。