ネット会議は、ファミコンみたいな世界のなかで！ 8ビットRPG風の街でビデオチャットできる｢Online Town｣

ファミコンっぽさがグー!

オンラインで会議をするサービスやアプリがいくつもある中で、今度はアバターとなるキャラクターを8ビット風の街中で動かし、出逢った人たちとビデオチャットするサイト「Online Town」生まれました。

テレワークの急増で多くの問題が発覚するようになった、オンライン会議ツール「Zoom」。セキュリティーへの懸念や荒らしの乱入が起こるといった事案から、ニューヨーク市長の信頼を損ねるまでに至っています。

そんなビデオチャット戦国時代に現れたのが、この「Online Town」。

チャットの場所はパブリックとプライベートが選べるのですが、執筆時はパブリックのサーバーが一時ダウン中となっていました。そしてプライベートを選ぶと、まず会議室となるルーム名をURL末尾に設定し、それをチャット相手にコピペして送ることになります。

次にオンライン会議室となるマップは「アパートメント」「会議室」「オフィス」「ブラック・チェアーズ」「公園」「タイムズ・スクエア」の6つから選択し入室すればOK。URLから入室したチャット相手のウェブカメラによる映像が、マップの下に登場するようになります。

First release of Online Town going live.



It's like Zoom x Pokemon. Gather in public or private, walk in and out of conversations.



Hang out with your friends, run events, co-work.. the choice is yours :)



First map: NYC <3



Join us! https://t.co/u2MaZ92uoepic.twitter.com/P4qJx5ttfZ