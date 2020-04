ダンボールで作れる、サスティナブルなマスク

地元を歩くくらいなら、新品を使うよりこういうのでも良いかも。

世界中でマスクが不足するなか、ロシアのデザイナーがダンボール製のマスク「BUMASK」を考案し、その型紙をpdfで配布しています。ロボめいたこのシェイプ、なんだろう、ワクワクする。

型紙どおりにダンボールor厚紙を断裁し、組み立て、接着。耳掛け用のコードを通せば完成です。肝心のフィルター部分は交換式で、不織布や紙ナプキン、空気清浄機などに使われているHEPAフィルターなどが使用できます。「BUMASK」は現在も改良中で、次なるバージョン2.0もそろそろ登場するとのこと。

フィルターを交換するだけで使い続けられるのが、「BUMASK」の利点ですね。構成主義を思わせる無駄のないデザインもクールですし、オリジナリティや改良の余地があるかも。お店の人なら店名やアドを載せたりとか、疫病退散のまじないを書いたりとか。

Hi BUMASK people. Thanks!Thanks,Thanks. You’re awesome for sharing with us your stories, comments and beautiful photos. What would we do without you...Every story of you-important and part of our project. Yours, BUMASK https://t.co/qYJEtc7Vi0 pic.twitter.com/XvE515hPNs

BUMASK AMABIE edition



AMABIE. A three-legged mermaid or merman with long hair and beak, In the case of an epidemic, the legend states that people are supposed to draw the Amabie and share it with everyone who is ill. pic.twitter.com/dDC1ebUX9o