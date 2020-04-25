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      ダンボールで作れる、サスティナブルなマスク

      • author ヤマダユウス型
      ダンボールで作れる、サスティナブルなマスク
      Image: BUMASK

      地元を歩くくらいなら、新品を使うよりこういうのでも良いかも。

      世界中でマスクが不足するなか、ロシアのデザイナーがダンボール製のマスク｢BUMASK｣を考案し、その型紙をpdfで配布しています。ロボめいたこのシェイプ、なんだろう、ワクワクする。

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      Image: BUMASK

      型紙どおりにダンボールor厚紙を断裁し、組み立て、接着。耳掛け用のコードを通せば完成です。肝心のフィルター部分は交換式で、不織布や紙ナプキン、空気清浄機などに使われているHEPAフィルターなどが使用できます。｢BUMASK｣は現在も改良中で、次なるバージョン2.0もそろそろ登場するとのこと。

      フィルターを交換するだけで使い続けられるのが、｢BUMASK｣の利点ですね。構成主義を思わせる無駄のないデザインもクールですし、オリジナリティや改良の余地があるかも。お店の人なら店名やアドを載せたりとか、疫病退散のまじないを書いたりとか。



      こうなると部屋に積んでるAmazonダンボールが、資源の山に見えてきますねぇ…。いっそAmazonダンボールの底面に、この型紙を印刷しちゃうってのは？

      Source: BUMASK, Twitter

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