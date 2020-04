『アナベル』の監督｢家ですることなかったので、短編ホラー映画作りました｣

夜見るモンじゃなかった...。

『アナベル 死霊人形の誕生』や『ライト/オフ』のデヴィッド・F・サンドバーグ監督が、奥さんと自宅で製作した3分間の短編ホラー映画『SHADOWED』をネット上に公開しています。

監督は、「部屋を暗くして、大音量で見てね」とコメントしていたので、私も言われるがまま部屋を真っ暗にし、大音量で臨みましたが、3分後には怖すぎて夜中に見たことを後悔しました...。

Made a new 3 minute horror short, 'Shadowed', together with @lottalosten because what else are we going to do while stuck indoors.



