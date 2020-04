この線みたいなやつ、生きてます

落書きじゃないよ。

海の底ふかーく深く、海底600メートルのその下に、こんな生き物が住んでいます。トップ画像見てください。それです、それ。その線みたいなやつ、生き物なんです。

海洋学を専門とする非営利団体The Schmidt Ocean InstituteがTwitterにポストしたこの動画が、ちょっと話題になっています。刺胞動物(クラゲやイソギンチャクなど)に分類されるこのぐるぐる線、じゃなくて微生物は、体長が15mほど。この種ではかなり大きな個体だそう。オーストラリアのニンガルーコーストで発見されました。

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum@GeoscienceAus@CurtinUni@Scripps_Oceanpic.twitter.com/QirkIWDu6S