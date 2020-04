ツイッターCEO、ダイナミックな寄付をする

やることがデカイ。

Twitter(ツイッター)を率いるJack Dorsey(ジャック・ドーシー)CEOは、新型コロナウイルスに対抗するために自身の慈善団体 Start Small Foundationに10億ドル(約1100億円)相当の寄付をすると発表しました。

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz