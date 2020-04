新型コロナ武漢研究所流出説は本当なの？

公電リークで再燃の「新型コロナ武漢ウイルス研究所流出説」。

ホントなのかデマなのか。

中国は初動の遅れを批判した元不動産王・任志強氏が拘束されたり、最初に警鐘を鳴らしたアイ・フェン医師も行方不明になったりで言論統制が激しそうだし、アメリカもアメリカで今は大統領選の最中。初動の遅れの批判を交わすためなら2年前の公電(米視察団が研究所視察で気づいた安全面の不備を米本土に訴え対策を進言したもののトランプ大統領に無視される。トランプ氏は「あの研究所はオバマが資金を援助していた」と責任転嫁中)でもなんでも引っ張り出してきそうだし、もうどっちも信じられない!

というわけで、ここでは英マット・リドレー子爵のツイートでポイントを振り返ってみましょう。

Thread on the origin on the virus.



Many media outlets including the @thesundaytimes are speculating about whether the virus leaked from the Institute of Virology in Wuhan (WIV). Please note this is almost certainly the wrong lab to look at.https://t.co/tds6GWxkaK



1 of 15