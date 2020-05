ソニーのヘッドフォン｢WH-1000XM4｣リーク。2台のデバイスと同時にペアリングできる？

でき…る?!

でるぞでるぞと最近噂が密になってきているソニーのノイキャンワイヤレスヘッドフォンWH-1000XM4。その名の通り、WH-1000XM3の後継機という位置づけです。どうやらね、これ2台のデバイスと同時ペアリングできるみたい。

リークしたのはTwitterアカウントJustplayinghard。いわく、ソニーの最新ヘッドフォンコネクトアプリをすみっずみまでのぞいていたら、その中に2台常時接続を示唆するコードがあったといいます。これは既存モデルXM3にはない機能。在宅ワークはもちろん、通勤通学、お家シアターなど、接続する端末の数が増えている今日この頃。使用頻度の高い端末2つに常時接続して使えればそりゃ便利です。パソコンとスマートフォン、まずはここが基本ですね。

Sony WH-1000XM4 Info from Headphone Connect 7.0.1



Looks identical to the XM3.

It'll be able to change some (if not all) headphone settings based on your location (set locations or your own) and uses Google Maps API for it.



New DSSE Extreme (also on X1ii), probably AI Upscaling pic.twitter.com/7hpGMIE7Bb