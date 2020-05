爆弾や危険な化学物質の匂いを検知。エアバスが｢電子の鼻｣を飛行機内に設置するって

生きた細胞とマイクロプロセッサーによるバイオテクノロジー。

航空機のAIRBUS(エアバス)と、脳や生命体が持つ器官を科学するウェットウェア企業Koniku(コニク)が提携し、爆弾や危険な化学物質の匂いを検知するクラゲ型デバイスを開発しています。

AIRBUSいわく、最初は爆発物にのみ対応するよう作っていたものの、新型コロナウイルスが起こしたパンデミックを踏まえて、開発途中から生物学的な危険性にも対応出来るよう機能を拡張したのだそうです。

一応、現段階でコロナウイルスが検知できるわけではなく、揮発性の臭気を伴うバイオテロのようなものに効果を発揮するわけです。

このセンサーには、遺伝子工学的に設計された嗅覚受容体が内蔵されています。INTERESTING ENGINEERINGによると、その正体はHEK細胞(ヒト胎児腎細胞)と、アストロサイト(脳細胞)を遺伝子組み換えで作った生きた細胞、それにマイクロプロセッサーを組み合わせた近未来的な技術が採用されている、と伝えています。顕微鏡レベルですが、サイボーグみたいなデバイスですよね…細胞だけに。

Working hard with @Airbus since 2017 to develop next-generation mass scale screening solutions for security (#Bomb) and Safety (Biohazards, e.g #COVID19 ). We will deploy Q4 2020, https://t.co/uDPqyXDuIp@FinancialTimes