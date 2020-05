当たるのはどっち!?

Apple予想命中率9割を誇るミンチー・クオ氏が「AppleのARグラス発売は2022年登場」と予測したところ、いま一番危ないAppleリーカーのJon Prosser氏が「ぶっぶー。発売は2021年3~6月が目標。ぼくはこの目で見てきた」とツイートし、知りうる限りの詳細なるものを動画で公開しました。

ツイートはこれ。

I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong.



Apple Glasses are aimed for March-June 2021.



Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀



Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8