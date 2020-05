Appleのヘッドホン｢AirPods Studio｣が約3万7000円でやってくる？

安くはないけど…。

以前からちょくちょく噂されていた、Apple(アップル)の独自ヘッドホン。最新の情報によれば、「AirPods Studio」という名で349ドル(約3万7000円)で投入されるかもしれません。

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.



AirPods Studio

Codename: B515

$349