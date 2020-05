Apple Watch Series 6（仮）はメンタルもトラッキングできるかも

フィジカルだけじゃないよ。

心拍数や心電図など、さまざまなヘルスケア情報を教えてくれるApple Watch。そして今年登場するであろう次期Apple Watch(Apple Watch 6[仮])では、メンタルヘルスの異常を検知してくれるかもしれません。

EXCLUSIVE leaks about the upcoming #AppleWatch Series 6 features.



💤 Sleep Tracking



🔋 Longer Battery Life



❤️ Pulse Oximeter



⚡️ S6 Chip



🧠 Mental Health Abnormalities Detection



Stay tuned for more. pic.twitter.com/fN0j6xmOMA