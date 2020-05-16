ロールス・ロイスのオーナー専売ビリヤード台、そのお値段は…

っていうかなんですかその狭き門は…。

こうおうちで過ごす時間が増えると、誰しも欲しくなるのがビリヤード台ですよね（強制）。実際アレって個人で買えるのかなと思ったら、6桁から7桁で何とかなるらしく。まず場所がないけども！

アメリカのビリヤード用品メーカー11 Ravensが、購買意欲落ち込みがちなこの時期にとんでもないアイテムを発表しました。それは、ロールス・ロイスオーナーのみ購入可能なビリヤード台。お値段は25万ドル（約2700万円）、全世界限定5台！

究極のステータスシンボルを謳うこのテーブルは、ゴールドが煌めくアルミフレーム、LEDライト、そしてスワロフスキークリスタルをあしらったベリースペシャルな仕様。同メーカーのStealthなるモデルをベースとしていますが、アルミフレームの採用は現代のロールス・ロイスの構造にも通ずるとのこと。

テーブルトップは交換可能で、卓球台や普通のテーブルとしても活用可能。卓球台のネットのスタンドもゴールドで、フレーミングの美しさに抜かりなし。

8桁いくお値段よりも、世界5台という圧倒的プレミアムをほこるこのビリヤード台。｢ちょうど家で玉突きしたかったんだよねー｣と、心当たりのあるオーナーさんは、11 Ravensに連絡してみてはいかがでしょうか。そしてぜひレビューをば…！