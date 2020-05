ゲームボーイカラーを、エアコン用リモコンにしちゃった人。

電源のオン/オフだけですが。

1998年に発売されたゲームボーイカラー。これでエアコンを操作できるよう、カートリッジを魔改造した猛者が現れました。

作ったのはシンガポールにお住まいのJinGen Limさん。昨年、ゲーム以外の目的で美品が手に入ったのをきっかけに、何か意味のあるものを作りたかったという想いが実を結び…エアコンのリモコンが完成したのでした。

Excited to be able to control my air-conditioner with a GameBoy Color, using my own ROM!



(How I built it: https://t.co/K1Rzhx0qbn ) pic.twitter.com/wQGq3iMHQC