コロナ封鎖なしで集団免疫に王手。データで見るスウェーデンの今

「4月末までに国民の半分が感染するぞ!」と言われ続けて早5月。

ロックダウンしない独自路線で内外から批判を浴びた割には、スウェーデンは人口あたりの新型コロナウイルスの死者数がロックダウン組のベルギー・西・伊・英・仏・蘭より低水準で、WHOコロナ対策本部のマイク・ライアン医師も「ポストコロナのニューモデル?」と手のひらを返したように注目をはじめています。

長丁場の戦いになることを見越して、経済にも社会にも負担をかけない道を選んだスウェーデン。封鎖解除の参考までに現況を見てみましょう。

まずスウェーデン式を語るとき忘れちゃいけないのが、それなりに規制はしているということです。次の点は他国同様に自粛を求めています。

どれも命令ではなく要請ですけどね。法的拘束力はないので、罰金や処罰のようなものはありません。その意味では日本型に近いです。4月の最終日曜には席を詰めすぎてる飲食店5軒が営業停止になりましたが、こちらも罰金はナシ。改善して当局にOKをもらえばまた営業再開できると、地域の伝染病予防管理局はNY Timesに語っています。

規制が他国よりゆるいのは次のような点。

これで今こんな感じになっています。NY Times北欧総局長が歩いた5月1日の街をご覧ください。

Sweden has defied conventional wisdom and refused to order a wholesale lockdown to flatten the curve of the coronavirus pandemic. Our correspondent @ThomasErdbrink shows what life is like in Stockholm now. https://t.co/u7Eg5tSWxCpic.twitter.com/GJlEx5ObMi