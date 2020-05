呼吸系、消化系も怖いけど、これも厄介だ…。

新型コロナウイルス(COVID-19)で、急に物忘れが激しくなる症例が世界各地で報告されており、専門家が警戒を呼び掛けています。

ニオイと味がしなくなる症状も脳がらみ?と言われてましたけど、NBCが紹介していたのは、もっと決定的な症例です。

Nicoleさんの父Frank M. Carterさん(82)はボケひとつなくて、毎朝早起きして庭仕事や家のリノベーションに精を出す人なのに、急に昼まで寝坊して吐き気を催すようになりました。看護師のNicoleさんが脱水症予防で静脈内輸液を注射してもまったく無反応で「麻酔をかけた人」のようです。話しかけてもピンとこなくて、すっかり中身が別人に入れ替わった感じでした。

Frankさんが新型コロナで他界したのは、それから1週間と経たない日のことでした。

米国ではアメリカ国立衛生研究所の出資でCOVID-19感染者の脳解剖プロジェクトが進行中です。脳の各部位の体積縮小、記憶を司る海馬の状態、アミロイドとタウたんぱく質の蓄積(アルツハイマーで発現する症状)を調べるもので、Frankさんはその献体第1号となりました。

コロナに限った現象ではなく、集中治療室(ICU)で人工呼吸器を外したときに錯乱、幻覚、異常行動、記憶障害が起こる症例はたくさんあります。

一般に「集中治療後症候群(PICS:Post-Intensive Care Syndrome)」や「ICUせん妾」と呼ばれるもの。感染や炎症で脳に充分な血液や酸素が行き渡らないことや、麻酔の影響で起こると言われています。

どれぐらいの人に起こるのかというと、UCサンディエゴのAmy Bellinghausen医師(肺疾患・救命救急・睡眠医学が専門)の見立てでは最大3分の2にものぼるのだとか。新型コロナは2、3週間も呼吸器のお世話になる人が多いので、長ければ長いほど足腰も弱れば、精神や思考にも影響が出やすくなるというわけです。

たとえばCNNが15日に紹介していた看護師の男性Jesse Vanderhoof さん(41)の場合、全身麻酔の人工呼吸器で1週間過ごしただけなのに、点滴をむしり取って、「家に帰る、Uber呼んで」とごねたりしたとのこと。 家は車で3時間の距離なので2万円以上かかるし、ベッドから一歩も起き上がれないのに…。あと、昔懐かしのアメ車フォード・ブロンコをレンタルして帰ってロードトリップに出ると何度も何度も言い、「コロナで世の中が大変なことになっていることも、病院のおかげで助かったことも理解できなくて、4日間同じ会話の繰り返しだった」と奥さん(34)は言っています。

まあ、ICUせん妾は認知症と違って一過性のものなので、TVに取材されたときは平静に戻って、病後の心境をこのように冷静に振り返っていますよ。

Jesseさんはすっかり普通の話し方ですが、中には脳のリハビリに半年かかる人もいます。回復の一番の特効薬は、周囲や家族の励ましなのだけど、COVID-19は隔離されるのでそれさえも得られないのがネック。そこはガジェットやノート、板書などで補うと、心の支えになるみたい。

オハイオ州の3児の父Nic Brownさん(38)の場合は、隔離病棟のガラスドアに病院のスタッフが書いてくれるメッセージが大きな支えになったようです。退院のときこんなお礼のメッセージを読み上げて、スタッフに書いてもらいました。

We received this touching message from a COVID-19 patient who recently went home.



While being treated, our caregivers frequently communicated with him by writing on the glass door in the isolation room.



To our caregivers, you uplift and inspire us all.❤️ pic.twitter.com/u6OdeRgw1F