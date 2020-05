｢X Æ A-12｣イーロンの息子の名前読める人、はい手を挙げて～

えっくす、あえ、えーとぅえる…わっかるかー!

自分とこの宇宙船でハリウッド俳優を宇宙に連れて行く。またしてもそんな夢みたいなコトをやるっぽいイーロン・マスクですが、先日アーティストのグライムスとのあいだに第一子(息子)が生まれたそうで。おめでたい!

有名人のお子さんとなると、気になるのが名前。さて、イーロンは自分の子供にどんな名前をつけたのか、Twitterで答えています。…が、その名前というのがですね。

「X Æ A-12 Musk」だそうな。いやいや読めませんよ、暗号かよ!

が、reddit民たちは早速これを解読。おそらくこれではないかと思われる解法を発見しました。

おお、それっぽい。…と思っていたら、グライムスがこの名前についてTwitterで明らかにしています。つまりはコレが正解。

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)