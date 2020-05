その名は｢フル・メタル・ジャケット｣。11kmの銅繊維で織られた抗菌ジャケット

実験的なジャケットとして作られました。

冒険家向け製品で知られる、イギリスのアパレルメーカーVollebakから、11kmの銅繊維で織られた抗菌ジャケット「Full Metal Jacket」が登場した、とdezeenが伝えています。

Vollebak weaves seven miles of copper into virus-killing Full Metal Jacket: https://t.co/Iid1EnVgfO