｢Google AR｣を使って微生物や人体や宇宙服を間近で見てみよう

自宅にトラやアナコンダを召喚できる!

Google(グーグル)が家にいながら、普段では見られないミクロの世界や、NASAの宇宙服や人間の骨格などを、ARで目の前に表示できる機能「Google AR」を発表しました。

このコンテンツを子供に見せて視覚的に理解して貰うも良し、大人が知識欲を満たすも良し。顕微鏡もいらず、ましてや人体を解剖する必要もなく、超お手軽に検索結果の一歩先を体験ことができるのです。

たとえば植物の細胞の断面や、人間の骨格がどういうものなのかが学べます。

こちらは動物の細胞の断面をマクロで見たARです。

また、家の中でも外でも危険な動物を召喚することも。

🦁 and 🐯 and 🐻, oh my! Turn your home into a virtual zoo with #AR. Search for animals on Google using your phone and select “View in 3D” to see them in your space, like this tiger. #Google3Danimalspic.twitter.com/2rIf60MeH1