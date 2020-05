アップル社内でもHomePodディスカウント販売が拡大か。やはり新モデルは近い？

波がきてますよ!

先日のHomePodの一時売り切れに続き、さらなる続報です。現在Apple(アップル)の社員は、HomePodを10台まで割引価格で購入できるようです。

Apple employees can also now buy up to 10 (up from 2) with their discount. These things are clearly on the way out. https://t.co/X0ey2QKbxChttps://t.co/8sXDf6ifmr