新型iMacやAirPods、Apple TVがそろそろ登場するかも

新製品ラッシュ、続くかも!

先日には新型13インチMacBook Proを発表したApple(アップル)ですが、リークアカウントのJon Prosserによれば、もしかすると新型のiMac、AirPods、Apple TV 4Kがすぐにでも登場するかもしれません。

今回の情報によると、次期Apple TV 4K(コードネーム:T1125)はA12Xプロセッサを搭載し、内蔵ストレージは64GB/128GBがラインナップ。一方で、次期iMacや次期AirPodsに関する情報はありません。Jon Prosser氏は新型13インチMacBook Proに関する情報を正確に言い当てた実績があるので、今回の報告も耳を傾ける価値があるでしょう。

Heads up: There’s still an iMac and AirPods ready to ship. (Not sure which AirPods yet, only know codename)



Theoretically, since they’re ready, they could drop at any time.



I’ll let you know if/when I hear a date.



Let’s see if Apple can keep it a secret from me 👀🤫