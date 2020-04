iOS 13.5ベータでマスクでもロック解除がしやすく！

これは超朗報。

マスクユーザーが手放せない今日この頃、日々iPhoneのFace IDのロック解除に苦労しているのではないでしょうか。そんな方々に朗報です。なんと新たに配布されたiOS 13.5のベータ版では、マスク装着時でもロック解除がしやすくなっているんです!

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p