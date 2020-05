今年の新型iPhone、廉価版は約7万円弱〜になるかも

さらなる高コスパモデルに?

今年の秋には発売されるであろう、次期iPhone(iPhone 12シリーズ)。海外からの噂によれば、その価格は649ドル(約6万9000円)からと、下位モデルは廉価に投入されるかもしれません。

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099