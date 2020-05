明日の朝！ 大阪なおみ選手や錦織圭選手が『マリオテニス エース』でチャリティーマッチ

どのキャラ選ぶんだろ…。

新型コロナウイルスの影響で、世界中のスポーツ大会が延期または中止されています。スポーツファンはがっかりですよ。でも、こんなときだからこそ、例えばNBA選手が『NBA 2K20』をプレイするなど、いつもは絶対に見ることができないユニークなイベントが開催されており、非日常な楽しみか方ができます。

Facebookがテニスのトップ選手を集めて、オンラインのテニス大会「Stay at Home Slam」を開催します。しかも、開催プラットフォームとなるのは、なんと『マリオテニス エース』!

Stay at Home Slamは、アメリカ現地時間で今週末5月3日13時スタート。日本時間では5月4日の朝5時。テニス(というかゲーム?)の様子はFacebook Gamingでライブ配信されます。GW中だし、早起きしてでも見る価値あり。だって、出場するのはテニス界の名だたるトップ選手ですから! さらに優勝賞金100万ドル(約1億円)! チャリティートーナメントなので、賞金は新型コロナウイルス関連の団体・活動に寄付されます。テニス選手はテニスゲームも上手いもんなんでしょうか。8人のプロテニス選手が、それぞれセレブゲストの著名人と組むダブルス。以下、出場選手(敬称略)です。

The biggest names in tennis are grabbing their virtual rackets for the #StayAtHomeSlam, live on Facebook Gaming this Sunday (May 3), in partnership with @IMGTennis.



Watch tennis legends like Venus & Serena Williams compete in Mario Tennis Aces for a $1M charity donation! pic.twitter.com/8tVZD4W3cB