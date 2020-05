玄関先の守り神。体温を測り責任者に通知する顔認証ロボット｢Misty II｣

ホームセキュリティーにもSTEM教育にも。

玄関先で顔認証をし、その人の体温を測り、もし高熱なら責任者や親などに通知するロボット「Misty II」が、この時代に重宝されそうです。

コロナ禍で役立つロボットはいくつかありますが、家庭や職場などもっと身近な場で活躍する「Misty II」なら、小型で可愛いので子供ウケもよさそうです。

Misty loves visitors, come say hi to her @DevWeek and if she recognizes you she will show it! #FaceRecognitionRocks pic.twitter.com/C2OagKWVuB

「Misty II」のプログラムは簡単で、声のする方角を検出したり、高温の場所に反応して火災報知器代わりにもなります。

MISTY ROBOTICSによれば、「Misty II」は顔と動きで喜怒哀楽を表現でき、6カ所に内蔵された静電容量タッチパネルにより、触ると反応するだけでなく、タッチからアクションを入力することも可能とあります。他にも認証した顔の追跡、音声起動による録音、録画、共有などかなりの多機能っぷりを誇ります。

Want to put Misty to work as a concierge? She's ready to go with your code and her concierge template. #robots Boulder’s Misty Robotics has made it easier to turn its robots into front-desk workers https://t.co/PRsYd3E2qw by @denverpost