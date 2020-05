NASAとSpaceX、民間初の有人宇宙飛行へ

宇宙開発もニュー・ノーマルへ。

もうすぐNASAとSpaceXが、宇宙飛行士ふたりを載せた宇宙船クルー・ドラゴンを軌道へと打ち上げる予定です。米国から有人ロケットが打ち上がるのは9年ぶり、そして民間企業が開発した宇宙船での有人飛行は米国初でして、そういう意味で今年最注目の打ち上げとなります。2011年7月8日、ケネディ宇宙センターからスペースシャトル・アトランティスが飛び立ったときには、こんなに長い間米国発の有人飛行がなくなるなんてほとんど誰も予想してなかったことでしょう。ただ一応2018年に、Virgin GalacticのVSS Unityが打ち上がってはいましたが、高度がだいぶ低く、軌道には届いてませんでした。

5月27日午後4時33分(米国東部夏時間/日本時間5月28日午前5時33分)、米国フロリダ州のケネディ宇宙センターから、NASAの宇宙飛行士、Robert Behnken氏とDouglas Hurley氏が飛び立つ予定です。すべてが順調に行けば、ふたりは国際宇宙ステーション(ISS)に24時間後に到着します。クルー・ドラゴンを低軌道へと運ぶのは、SpaceXのFalcon 9です。

