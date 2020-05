NASAが2024年の月探索に向けて3つの宇宙船コンセプトに資金提供

人類、ふたたび月へ。

NASAが2024年に実現に向けて動いている月への有人宇宙飛行「アルテミス計画」の肝である月面着陸船の開発は、アメリカの民間企業3社に委ねられました。

NASAの5月1日の発表によれば、有人月面着陸船の開発に向けてブルー・オリジン、ダイネティクスとスペースXに合計9億6700万ドルの資金が提供されるとのことです。

「アポロ計画以来、有人月面着陸船の開発費を政府から直接受け取るのは初めてのことで、アルテミス計画実行に向けてしかるべく企業と契約を締結したところだ」とNASAトップのJim Bridenstine氏はプレスリリースで語っています。

しかしこの資金は三者平等に配られず、アマゾンCEOのベゾス氏率いるブルー・オリジン社に5億7900万ドル(約614億6000万円)、ダイネティクスには2億5300万ドル(268億5000万円)、そしてスペースXには1億3500万ドル(143億3000万円)が支給されるとSpaceflight Nowは報じています。

Seeing lots of complaints RE SpaceX getting the least lander money. Reality: These are small contracts. Getting a foot in the door for Starship is significant. Allows SpaceX to be judged on execution vs. others for future contracts. Would you like to try and out-execute SpaceX? https://t.co/Outt9INXiZ