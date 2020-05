｢Pixel 4a｣発売は、日本ではかき氷と蝉時雨かもしれぬ

つまり夏の訪れと共に。

これまで5月22日説、6月5日説など二転三転しているPixel 4aの発売日。どれも確定情報ではありませんでしたが「もうすぐなんだろうなぁ〜」という空気感で期待感。

…だったんですが、この度新たな説が浮上してきました。

Pixel 4a



Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.



“Just Black” & “Barely Blue”



Current plan for announcement:

July 13



BTW - just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)



Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.