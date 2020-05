Pixel 4a、最速で8月6日、最遅で10月1日になるかもしれない…

え…。伸びすぎじゃない?

5月22日説、6月5日説ときて、先日は7月13日降臨説が語られたばかりなPixel 4a(Google純正スマホ Pixel 4の廉価版)。でも…ごめん、また良くない知らせです。

Pixel 4a



I’m confused too, but here’s what I know 👇



Timelines got pushed due to market conditions - not due to supply chain. Units are ready to ship.



Announcement

July 13



Market launch

“Just Black” - August 6th

“Barely Blue” - October 1st



Pixel 5 likely pushed back, also. https://t.co/d6QLtKzxSB