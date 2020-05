無料だったスマートホームのクラウドサービスが突然のサブスク化。ユーザーからの怒りが止まらない

ツッコミどころが多すぎる。

スマートホームハブメーカーの米企業winkは、先日公開したブログで「長期的なコストと昨今の経済情勢」を背景に、月額5ドル(約536円)のサブスクリプション制に移行することを発表しました。

しかも、ブログが更新されたのは5月6日、新ルールが適用されるのはたった1週間後の5月13日。ユーザーからしたら突然、「来週からは、毎月お金を徴収します」と通達されたことになります。

今まで無料だったサービスが、急にお金のかかるものになるとは...。同ブログによると、サブスクしたくない人に残るのは、もはや役に立たないデバイスのみ。

もちろん、ユーザー側も黙っちゃいません。Redditでは、こうした案内がわずか1週間前に行なわれたことについて「身代金だ」、「もはや恐喝に近い」という声あり。「もうゴミ箱行きだ」と、デバイスを破棄しようとする声もあり。

また、製品のアップデートがここ数ヶ月ほど不安定であったとして、会社が破綻する前にユーザーからできるだけ現金を集めようとしているのではないかという憶測も一部にあるようです。

Twitterでは、ユーザーの怒りがあらゆる方向に広がっていることが見受けられます。ある人は、アーティストのWill.i.am(2017年に自身のテック企業i.am+を通じて同社を買収)に非があると訴えたり、またある人はIoT全般が抱える問題について言及したり...。

なかには、「winkのハブの箱に月額利用料やサブスクリプションなしと明記されているのに」と鋭く指摘するツイートも。

We’re moving to a monthly subscription on 5/13 in order to better serve our users. This will enable us to continue providing the functionality customers have come to rely on, and focus on accelerating new integrations and app features. Go to https://t.co/zWYdv6HavN to learn more.