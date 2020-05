SpaceXの民間初有人ロケット打ち上げ、悪天候で3日後におあずけに

週末に再び。

今日、民間企業による初の有人宇宙飛行!と期待していたSpaceXとNASAのDemo-2ミッション打ち上げの予定だったんですが、残念ながら悪天候のため延期になりました。次のチャンスは3日後、5月30日午後3時22分(米国東部夏時間、日本時間では5月31日(日)午前4時22分)とのこと。

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC