キミは宇宙飛行士になれるか？ SpaceXがISSの合体シミューレーターを公開

無重力、難しい!

SpaceXから、ブラウザーで訓練できる国際宇宙ステーション(ISS)との合体(ドッキング)シミューレーターが公開されています。これは実際にNASAで導入されたもので、宇宙飛行士たちが有人宇宙船「ドラゴン2」をマニュアル操作するために、地上で練習するのと同じものです。

「ドラゴン2」を動かすには、インターフェイス右下にある十字キーと左右の回転キーをクリックし、ロール/ピッチ/ヨー軸を調節します。同時に左下にある十字キーで上下左右、+とーキーで前後の位置を調節します。どちらもジョイスティックにあたるキーが中央にあるので、これを使ってもOK。ですが微調整程度に動かさないと、コースからどんどん外れていくので注意が必要です。

そしてインターフェイス中央の円(ヘッドアップ・ディスプレイ)の中にある、緑色の数字をすべて0.2以下に保つよう操縦し続け、緑色の5角形の中をくぐるように進むと、ISSとドッキングできるようになっています。また水色の数字は、十字キーの速度率が%で示されます。円内右下の「RATE」はISSへの距離とのことです。ドッキング時はこの数値を-0.2m/s以下に保たないと、ISSに激突するので注意してください。

非常にゆっくりとした操縦なので忍耐力が試されますが…これらを念頭に置いてシミュレーションしてみましょう。

このシミュレーターは、宇宙飛行士のロバート・ベンケンとダグラス・ハーリー、そしてNASAのジム・ブライデンスタイン長官もトライしています。

Last year I got to try out the @SpaceX#CrewDragon docking simulator with @Astro_Doug and @AstroBehnken. And yes, I nailed it on my first try! Learn more about Crew Dragon’s control systems and custom-made spacesuits: https://t.co/47qRMZXzIE#LaunchAmericapic.twitter.com/Q9fHiGMZoO