ついに！ SpaceXとNASA、民間初の有人ロケット打ち上げ成功

夢ってかなうんだ。

SpaceXがついに、やりました。民間企業として初めて、有人ロケットの打ち上げに成功したんです。今日5月30日午後7時22分(米国東部時間)、米フロリダ州にあるケネディ宇宙センターからSpaceXのFalcon 9が国際宇宙ステーション(ISS)に向けて飛び立ちました。米国土から宇宙飛行士が飛び立つのは9年ぶりでもあり、そういう意味でも新しい時代の始まりです。

この歴史的瞬間は、最初の予定では3日前に実現となるはずだったんですが、悪天候で今日に延期になってました。でも今日は打ち上げそのものがうまくいっただけでなく、SpaceXロケットの特徴ともいえるブースターの回収も成功しました。Falcon 9のブースターは打ち上げから数分後、ドローン船Of Course I Still Love Youに着艦しました。ブースター着艦自体は前から何回も成功してますが、何回見てもほんとに魔法みたいです。

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

宇宙飛行士のDouglas Hurley氏とBob Behnken氏が乗ってる部分、宇宙船クルー・ドラゴンはFalcon 9から切り離されて、1日かけて国際宇宙ステーション(ISS)に飛びます。そして5月31日午前10:30頃(米国東部夏時間、日本では午後11:30頃)、ISSとのドッキングを試みる予定です。

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD