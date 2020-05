おトム宇宙へ。イーロン・マスクとトム・クルーズが協力し、NASAと宇宙で映画を撮る!?

『宇宙戦争』のトム、ホントに宇宙へ行く。

ハリウッドを代表する俳優トム・クルーズが、イーロン・マスクのSpaceXおよびNASAと協力し、世界で初めて…というか宇宙で初めて長編フィクション映画を撮影することが決定したようです。

トム・クルーズは、映画『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』や、6作続く『ミッション・インポッシブル』シリーズなど、今や57歳なのに限界ギリギリのアクションをこなす俳優となってます。そのおトムが、人類で初めて宇宙空間でアクション・アドベンチャーを撮影する、とDEADLINEが報じています。

Out Of This World! Tom Cruise Plots Movie To Shoot In Space With Elon Musk’s SpaceX https://t.co/ZG3sg3Gni3pic.twitter.com/oH0nkUeCrs