Twitterでの発言に偽情報警告が出てトランプ激怒。側近が担当者を個人攻撃

「あれだけ嘘流せば普通は垢バンだよね」と言われ続けて4年。Twitter(ツイッター)がついにトランプ大統領の投稿に偽情報警告の表示を開始し、いろいろたいへんなことになっています。

問題となったのは5月26日の次の連続ツイートです。

これだけ読んだら「え? カリフォルニア州知事って不法移民にまで票を配ってトランプ潰しするの!?」と危うく信じかけてしまいますけど、すぐ下にある「Get the facts about mail-in ballots(真実を知ろう)」という警告マークをクリックするとこんなページが開いて…。

根も葉もない妄言であることが一望できます。事実と違う点もスッキリ整理されていますよ。

まあ、ここまでクリックして読む人は少ないし、「真実を知ろう」という警告マークだけでは肯定か否定かもわからないので消極的な「注意喚起」ですけど、それでもトランプ陣営はカンカンです。

選対部長はさっそく「Twitterには何か月か前に広告出稿をやめた。政治のバイアスがあからさまなのも広告撤退を決めた理由だ」とツイートしてTwitter叩きに走り、大統領も「Twitterがはじめたのは大統領選の妨害行為だ。発言が事実でないというが、その根拠はフェイクニュースのCNN、アマゾン傘下のWashington Postだ」とソース叩きに必死。

ケリーアン・コンウェイ大統領顧問にいたっては、Twitter社ボット&スパム担当Yoel Rothさん個人のアンチトランプ発言を読み上げてトランプ支持者の怒りを煽り、「一気にフォロワーが増えるから、周囲の人から本人を叩き起こして教えてあげたほうがいい」と、ネットいじめを扇動するかのような発言をしちゃってますよ。

On Fox & Friends, Kellyanne Conway appears to direct online harassment at Twitter's head of site integrity, Yoel Roth: "Somebody in San Francisco will wake him up and tell him he's about to get a lot more followers." pic.twitter.com/H9ceUu6Ezv