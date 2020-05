クソリプ来なくなるかも。ツイッターがリプライ制限機能をテスト中

僕は議論も好きですけど。

Twitter(ツイッター)にてユーザーを悩ます、知らない人からのいやーなリプライ(返信)。そんな状況を変えるべく、ツイッターはリプライの制限機能をテストしています。

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT