中華版｢SPOT｣の犬型ロボット｢A1｣。10万円以下でジョギングも散歩も人間のお供に

別モノだけどアリかも。

現在中国では、ボストン・ダイナミクス社が作った犬型ロボット「SPOT」にソックリで、ちょっと小型のUnitree「A1」というものが作られています。INTERESTING ENGINEERINGいわく、そのお値段は10万円を切るとあって、サイズも価格もお手軽です。

では「A1」が人間とジョギングをしたり、リードを付けてお散歩をする様子をご覧ください。

「A1」同士がケンカをしようとするのは本物の犬と同じですね。

フロントに深度計測カメラが搭載されているので、前方にある障害物を判断して避けることができます。

Unitree’s four-legged robodog called Laikago can be your future pet. #engineering#design#ces2020pic.twitter.com/dTQ1ohpILY