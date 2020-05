5月22日からXbox One Xが1万1000円以上OFF。おうちタイムが捗るな？

ステイホームの良きお供。

Amazonにて、Xbox One Xが参考価格より1万1000円以上お安くなるキャンペーンが実施中です。本体やソフト同梱版など、セットバリエーションも豊富。シンプルにお買い得っすねこれ。

対象となるのは「Xbox One X Forza Horizon 4 / Forza Horizon 4 LEGO® 同梱版」、「Xbox One X Gears 5、Gears of War 1〜4 同梱」、「Xbox One X Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー™ デラックス エディション 同梱版」、そしてXbox One X本体。

さらに、「Xbox One ワイヤレス コントローラー Gears of War 4 配信」のセットもお買い得。こちらはダウンロードソフトなので、Xboxを持っていないユーザーでもPC+コントローラーで楽しめます。

対象期間は、2020年5月22日(金)12時~5月28日(木)23時59分注文確定分まで。対象商品は特集ページをご参照ば。

2020年末にはXbox One Xの後継機「Xbox Series X」が登場すると言われていますが、Xbox One Xだってまだまだ遊べるハード。おうち時間が増えがちな昨今なら、お買い得型落ちハードなんてバッチコイですよ。箱検討中の皆さん、今のうちにいかがです?