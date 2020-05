Zhijun Wangのインスタに見る北京発祥のデザイナーズマスク

IKEAのブルーバッグを使ったこれは2017年の作品。古くからリメイクマスクにチャレンジしていたんですね。

複数のアパレルメーカーがブランドマスクを作りはじめましたが、このファッションマスク、デザイナーズマスクの分野を考えていくに、Zhijun Wang(ツィジュン・ウォン)さんの存在を知っておくといいかも。

ファッションメディア・HYPERBEASTの記事によると、彼は北京の大気汚染問題を憂いてシューズやバッグを使ったリメイクマスクアーティスト。Instagramで数々の興味深い作品を発表しています。

多くの国々に感染した新型コロナウィルス。ワクチンが開発されるまで僕たちはマスクありきの生活が日常となります。衣食住マスク、みたいな。

すると、マスクにもファッション性を求めていく人も増えていくでしょう。

デザインに凝りすぎて重すぎてズレて隙間が出来てしまうのはアレとしても、マスクというキャンバスでどれだけ表現していいのか。そのベンチマークになると思うのです。Zhijun Wangさんの作品は。困難な時代だからこそ、日常を楽しむということを忘れちゃいけない。そんなメッセージを感じますよね。

MASKOLOGY- EVERYONE CAN MAKE A MASK BY ZHIJUN WANG & YUTONG DUAN



You can download the mask template for free and check the tutorial video at https://t.co/L8PvtEitle



Hope it can help you to get through this tough time.#Maskology#EveryoneCanMakeAMaskpic.twitter.com/mClImp3KXu