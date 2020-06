Android 11 ベータ版、こんな新機能が見つかりました

使いやすくなってるかな?

先日、間違えて一部ユーザーに配信されたAndroid 11 ベータ版ですが、今年後半に配布される正式版のAndroid 11を前もって体験してもらうためのベータ版からは、XDA Developersによるといくつかの変更がみつかっています。

Remember the wild media player in Quick Settings experiment we found in DP1? https://t.co/s01QQNmdYv



It's live in Beta 1 as a Developer Option called "media resumption." pic.twitter.com/CKlbG7wYNh — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

たとえばメディアコントロールへのアクセスが簡単になっており、音楽やビデオの再生コントロールがAndroidの通知トレイから、クイック設定ウィンドウへとコンパクトに収納されています。この新機能はMedia Resumptionと呼ばれており、画面を上から下にスワイプするだけで音楽コントロールのセットが表示されます。さらに大きくスワイプダウンすれば、時間調整や「ライク/アンライク(いいね/よくない)」といった、新たなボタンやコントロールが表示されます。

Screenshots of these 3 icon shapes pic.twitter.com/lU4kDkOZcV — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

ホーム画面では、アプリのための3つの新しいアイコンの図形が追加されています。丸みを帯びた長方形はPebble、そして郵便切手のようなVesselはおしゃれですね。Pixel 4と同時にリリースされたHexagon(六角形)やFlower(フラワー)と組み合わせると、システムもさらに細かくカスタムできそうです。

New options to control app suggestions in the Pixel Launcher pic.twitter.com/YI2RI6syzX — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

Android 11 ベータ版でもっとも便利そうな機能は、新しいデバイスコントロールメニューです。ここではHueアプリやNestアプリを個別に起動せずとも、スマートホームガジェットを一元的に制御することができます。

New options to control app suggestions in the Pixel Launcher pic.twitter.com/YI2RI6syzX — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

その他の変更としては、Androidランチャーがどのアプリを推奨するかをカスタムする機能、バブル通知を制御するための新たなサブメニュー、MACアドレスのランダム化、およびアクセシビリティの改善などがあります。

残念ながら、Androidユーザーに期待されているであろうスクロールスクリーンショットは、ベータ版ではまだ有効になっていません。なお、Android 11 ベータ版の配信は延期されており、いつ配信されるのは不明です。多分今後数週間のうちにはアップデートが提供されると思われますが、今後のニュースに注目しておきましょう。