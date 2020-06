Android11ベータ版リリース＆オンライン発表会が延期。｢今は祝っている場合じゃない｣

Googleが、今月3日に予定されていたAndroid 11ベータ版リリースとその発表会を延期することを明らかにしました。

新型コロナ感染拡大防止のため今年のGoogle I/Oは中止、オンラインでAndoird 11ベータ版発表イベントが開催されるはずでした。発表イベント延期の理由は「今は(Android 11発表を)お祝いしている時ではない」から。

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.