アップルも本気。人種差別是正に、約110億円を拠出

どーんと1億ドル。

アメリカでは黒人差別への抗議活動が吹き荒れていますが、Apple(アップル)は人種差別の是正と人道的な公平性のために1億ドル(約110億円)を拠出すると発表しました。

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp