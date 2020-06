Apple大盤振る舞い? ｢Sign In With Apple｣バグハントに驚きの10万ドル報奨金

太っ腹。

でもApple(アップル)にしてみれば、仮に被害が現実のものとなったときに及んだ被害や補償額を考えると、かえって安上がりだったのかも。バグ褒賞ってよく見るけど、ほんとにお金もらえるんですね(失礼)。いや、助かりました。一攫千金のアメリカンドリームですね。デベロッパーのみなさま、お小遣い稼ぎにバグハントいかがですか~。

米ギズモードの報告です。

重大なバグを見つけてくれたのは外部プログラマーBhavuk Jainさん。AppleがJainさんに、なんと10万ドル(約1077万3000円)もの報奨金の支払いを行なったことが話題となっています。このバグはAppleのログインシステム「Appleでサインイン」で見つかったもので、この脆弱性によりユーザーのアカウントが悪意ある攻撃者の手にかかったら、特定のサイトやアプリへと誘導され悪事の温床となる危険性があったとのこと...。

Here’s my first 6 digit bounty from @Apple. Blog post will be up next week. #bugbountypic.twitter.com/QygxvtGYJb